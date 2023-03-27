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Ворог намагався наступати біля села в Куп’янському районі Харківщини – Генштаб

Суспільство 18:36   27.03.2023
Олена Нагорна
Ворог намагався наступати біля села в Куп’янському районі Харківщини – Генштаб

Райони десяти населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу, а також вела безуспішні наступальні дії в районі села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли поблизу Кам’янки, Колодязного, Красного Першого, Дворічної, Западного, Куп’янська.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Ворог обстріляв райони населених пунктів Тимофіївка, Красне, Устинівка і Чорне.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Читайте також: Армія РФ обстріляла щонайменше 17 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 18:36;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони десяти населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу, а також вела безуспішні наступальні дії в районі села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".