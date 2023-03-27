Росіяни вдарили з двох гелікоптерів по прикордонному селу на Харківщині
Близько 15:00 27 березня російські військові обстріляли з двох гелікоптерів село Гур’їв Козачок Золочівської громади. Внаслідок обстрілу поранених немає, пошкоджень зазнали приватні будинки.
Про це начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко повідомив виданню “Слобідський край”.
За його словами, удару завдано з боку російського кордону.
«Нанесено незначні пошкодження будинкам. Світло відсутнє ще з початку війни. Жертв немає», – розповів Коваленко.
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Він додав, що до війни у селі жила понад сотня людей. Наразі там залишаються 36 осіб, дітей серед них немає.
Раніше видання Золочівської громади “Зоря” повідомило, що близько 07:30 ударами з танка окупанти обстріляли село Тимофіївка. Жертв немає. Один будинок та господарське приміщення було знищено, два будинки – пошкоджено.
Фото: “Зоря”
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Ви читали новину: «Росіяни вдарили з двох гелікоптерів по прикордонному селу на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 20:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:00 27 березня російські військові обстріляли з двох гелікоптерів село Гур’їв Козачок Золочівської громади. Внаслідок обстрілу поранених немає, пошкоджень зазнали приватні будинки.".