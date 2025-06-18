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Ночью россияне уничтожили гуманитарный пункт в селе на Харьковщине (фото)

Происшествия 14:48   18.06.2025
Виктория Яковенко
Ночью россияне уничтожили гуманитарный пункт в селе на Харьковщине (фото) Фото: Виктор Коваленко

18 июня в 01:15 армия РФ двумя FPV-дронами атаковала гуманитарный пункт в селе Ивашки, сообщил МГ «Объектив» глава Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

«В результате попадания выгорело помещение выдачи гуманитарной помощи, уничтожены генератор питания, пищевые и гигиенические наборы и повреждена жилая квартира», — информирует Коваленко.

Пострадавших нет.

удар по селу на Харьковщине
Фото: Виктор Коваленко
удар по селу на Харьковщине
Фото: Виктор Коваленко
удар по селу на Харьковщине
Фото: Виктор Коваленко
удар по селу на Харьковщине
Фото: Виктор Коваленко

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 14:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 июня в 01:15 армия РФ двумя FPV-дронами атаковала гуманитарный пункт в селе Ивашки, сообщил МГ «Объектив» глава Золочевской ПВА Виктор Коваленко.".