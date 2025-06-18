Ночью россияне уничтожили гуманитарный пункт в селе на Харьковщине (фото)
Фото: Виктор Коваленко
18 июня в 01:15 армия РФ двумя FPV-дронами атаковала гуманитарный пункт в селе Ивашки, сообщил МГ «Объектив» глава Золочевской ПВА Виктор Коваленко.
«В результате попадания выгорело помещение выдачи гуманитарной помощи, уничтожены генератор питания, пищевые и гигиенические наборы и повреждена жилая квартира», — информирует Коваленко.
Пострадавших нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: гуманітарна допомога, гуманитарная помощь, ивашки, коваленко, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 14:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 июня в 01:15 армия РФ двумя FPV-дронами атаковала гуманитарный пункт в селе Ивашки, сообщил МГ «Объектив» глава Золочевской ПВА Виктор Коваленко.".