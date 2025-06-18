Трое людей пострадали из-за обстрелов Харьковщины, среди них – ребенок

О последствиях обстрелов Харьковской области сообщил утром 18 июня начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Изюм пострадали 69-летняя женщина и 15-летний парень; в с. Репки Богодуховской громады пострадал 52-летний мужчина», – написал Синегубов.

В течение суток по Харьковщине враг запустил:

▪️10 неуправляемых авиабомб;

▪️3 КАБа;

▪️1 ФАБ-500;

▪️ 4 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️ 2 fpv-дрона.

«В Богодуховском районе поврежден служебный автомобиль коммунальной службы (с. Репки), торговый киоск (с. Ивашки), в Изюмском районе разрушено 2 и повреждено 8 частных домов (г. Изюм)», – добавил начальник ХОВА.