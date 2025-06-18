Трое людей пострадали из-за обстрелов Харьковщины, среди них – ребенок
Фото: Олег Синегубов/Telegram
О последствиях обстрелов Харьковской области сообщил утром 18 июня начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Изюм пострадали 69-летняя женщина и 15-летний парень; в с. Репки Богодуховской громады пострадал 52-летний мужчина», – написал Синегубов.
В течение суток по Харьковщине враг запустил:
▪️10 неуправляемых авиабомб;
▪️3 КАБа;
▪️1 ФАБ-500;
▪️ 4 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️ 2 fpv-дрона.
«В Богодуховском районе поврежден служебный автомобиль коммунальной службы (с. Репки), торговый киоск (с. Ивашки), в Изюмском районе разрушено 2 и повреждено 8 частных домов (г. Изюм)», – добавил начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 08:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях обстрелов Харьковской области сообщил утром 18 июня начальник ХОВА Олег Синегубов.".