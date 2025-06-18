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Четыре боя зафиксировал Генштаб на Харьковщине за сутки – где атаковал враг

Украина 08:20   18.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Четыре боя зафиксировал Генштаб на Харьковщине за сутки – где атаковал враг

О боях, которые были в течение суток в Харьковской области, проинформировал Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении враг три раза пытался наступать около Волчанска.

На Купянском – оккупанты один раз безуспешно атаковали в районе Степовой Новоселовки.

Также враг сбросил авиабомбы на Охримовку и Потихоново.

Потери ВС РФ, по информации Генштаба, такие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 08:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые были в течение суток в Харьковской области, проинформировал Генштаб ВСУ.".