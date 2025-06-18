Четыре боя зафиксировал Генштаб на Харьковщине за сутки – где атаковал враг

О боях, которые были в течение суток в Харьковской области, проинформировал Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении враг три раза пытался наступать около Волчанска.

На Купянском – оккупанты один раз безуспешно атаковали в районе Степовой Новоселовки.

Также враг сбросил авиабомбы на Охримовку и Потихоново.

Потери ВС РФ, по информации Генштаба, такие: