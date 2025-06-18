Четыре боя зафиксировал Генштаб на Харьковщине за сутки – где атаковал враг
О боях, которые были в течение суток в Харьковской области, проинформировал Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении враг три раза пытался наступать около Волчанска.
На Купянском – оккупанты один раз безуспешно атаковали в районе Степовой Новоселовки.
Также враг сбросил авиабомбы на Охримовку и Потихоново.
Потери ВС РФ, по информации Генштаба, такие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 08:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые были в течение суток в Харьковской области, проинформировал Генштаб ВСУ.".