Россияне заявили об успехах на Боровском направлении – комментарий ISW
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), активности на севере Харьковщины не зафиксировано.
На Купянском направлении бои шли в районе Голубовки, Двуречной, Долгенького, Красного Первого, Синьковки, Петропавловки и Степовой Новоселовки.
Россияне также заявили о продвижении войск на Боровском направлении. Однако в Институте изучения войны эту информацию не подтвердили.
«Неподтвержденные утверждения: 17 июня российский блогер заявил, что российские войска продвинулись на юго-запад от Загрызово и на северо-запад от Лозовой (оба к северо-востоку от Боровой). 16 и 17 июня российские войска атаковали на северо-восток от Боровой вблизи Загрызово и Кругляковки, на восток от Боровой вблизи Копанок и Надежды, а также на юго-восток от Боровой вблизи Грековки и в направлении Ольговки», – добавили в ISW.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, бои, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 07:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), активности на севере Харьковщины не зафиксировано. ".