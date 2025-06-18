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Россияне заявили об успехах на Боровском направлении – комментарий ISW

Украина 07:30   18.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне заявили об успехах на Боровском направлении – комментарий ISW

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), активности на севере Харьковщины не зафиксировано. 

На Купянском направлении бои шли в районе Голубовки, Двуречной, Долгенького, Красного Первого, Синьковки, Петропавловки и Степовой Новоселовки.

Россияне также заявили о продвижении войск на Боровском направлении. Однако в Институте изучения войны эту информацию не подтвердили.

«Неподтвержденные утверждения: 17 июня российский блогер заявил, что российские войска продвинулись на юго-запад от Загрызово и на северо-запад от Лозовой (оба к северо-востоку от Боровой). 16 и 17 июня российские войска атаковали на северо-восток от Боровой вблизи Загрызово и Кругляковки, на восток от Боровой вблизи Копанок и Надежды, а также на юго-восток от Боровой вблизи Грековки и в направлении Ольговки», – добавили в ISW.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 07:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), активности на севере Харьковщины не зафиксировано. ".