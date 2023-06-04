Массированный обстрел Волчанска, удары вертолетов и танков — сводка Синегубова

Утром 4 июня российские военные в очередной раз массированно обстреляли Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В городе повреждено административное здание, частично разрушены два дома и хозяйственные постройки, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также утром россияне с вертолетов обстреляли село Ивашки Золочевской громады, где обошлось без масштабных разрушений и жертв, а в результате танкового обстрела села Гурьев Казачок Золочевской громады зафиксировано прямое попадание в здание Дома культуры, который получил значительные повреждения, пишет Синегубов.

В течение минувших суток:

— В селе Петропавловка Купянского района повреждены объект гражданской промышленности, частный дом и хозяйственные постройки.

— В селе Ивашки Богодуховского района повреждены здания фермы.

— В Волчанске повреждено учебное заведение, два частных жилых дома и автомобиль.

— В поселке Первомайское Изюмского района поврежден частный дом, ранения получила женщина 74 лет.

«На линии соприкосновения активные боевые действия продолжаются на Купянском направлении. Наши защитники надежно удерживают свои позиции, и дают решительный отпор оккупантам», — пишет Синегубов.