Массированный обстрел Волчанска, удары вертолетов и танков — сводка Синегубова
Утром 4 июня российские военные в очередной раз массированно обстреляли Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В городе повреждено административное здание, частично разрушены два дома и хозяйственные постройки, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Также утром россияне с вертолетов обстреляли село Ивашки Золочевской громады, где обошлось без масштабных разрушений и жертв, а в результате танкового обстрела села Гурьев Казачок Золочевской громады зафиксировано прямое попадание в здание Дома культуры, который получил значительные повреждения, пишет Синегубов.
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В течение минувших суток:
— В селе Петропавловка Купянского района повреждены объект гражданской промышленности, частный дом и хозяйственные постройки.
— В селе Ивашки Богодуховского района повреждены здания фермы.
— В Волчанске повреждено учебное заведение, два частных жилых дома и автомобиль.
— В поселке Первомайское Изюмского района поврежден частный дом, ранения получила женщина 74 лет.
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«На линии соприкосновения активные боевые действия продолжаются на Купянском направлении. Наши защитники надежно удерживают свои позиции, и дают решительный отпор оккупантам», — пишет Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2023 в 09:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 4 июня российские военные в очередной раз массированно обстреляли Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В городе повреждено административное здание, частично разрушены два дома и хозяйственные постройки, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".