У Вовчанську від обстрілу загинули дві жінки, на Куп’янщині є поранена (фото)

Дві мирні мешканки віком 62 та 74 роки загинули внаслідок обстрілу міста Вовчанськ Харківської області 4 червня. Також пошкоджено будинки, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Як розповів МГ “Об’єктив” речник облпрокуратури Дмитро Чубенко, з якого озброєння вівся обстріл – зараз не встановлено.

Близько опівдня військові РФ також обстріляли село Піщане Куп’янського району. Там зазнала тілесних ушкоджень 58-річна жінка.

У прокуратурі нагадали, що о 14:30 окупанти били по селищу Золочів Богодухівського району. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії. Пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості. Поранення отримали 40-річний чоловік та 37-річна жінка.



Фото: Харківська облпрокуратура

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00 повідомив, що ворог завдав ракетного удару в районі Вовчанська.