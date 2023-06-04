У Вовчанську від обстрілу загинули дві жінки, на Куп’янщині є поранена (фото)
Дві мирні мешканки віком 62 та 74 роки загинули внаслідок обстрілу міста Вовчанськ Харківської області 4 червня. Також пошкоджено будинки, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Як розповів МГ “Об’єктив” речник облпрокуратури Дмитро Чубенко, з якого озброєння вівся обстріл – зараз не встановлено.
Близько опівдня військові РФ також обстріляли село Піщане Куп’янського району. Там зазнала тілесних ушкоджень 58-річна жінка.
У прокуратурі нагадали, що о 14:30 окупанти били по селищу Золочів Богодухівського району. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії. Пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості. Поранення отримали 40-річний чоловік та 37-річна жінка.
Фото: Харківська облпрокуратура
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00 повідомив, що ворог завдав ракетного удару в районі Вовчанська.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 19:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві мирні мешканки віком 62 та 74 роки загинули внаслідок обстрілу міста Вовчанськ Харківської області 4 червня. Також пошкоджено будинки, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.".