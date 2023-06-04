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У Вовчанську від обстрілу загинули дві жінки, на Куп’янщині є поранена (фото)

Події 19:19   04.06.2023
Олена Нагорна
У Вовчанську від обстрілу загинули дві жінки, на Куп’янщині є поранена (фото)

Дві мирні мешканки віком 62 та 74 роки загинули внаслідок обстрілу міста Вовчанськ Харківської області 4 червня. Також пошкоджено будинки, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Як розповів МГ “Об’єктив” речник облпрокуратури Дмитро Чубенко, з якого озброєння вівся обстріл – зараз не встановлено.

Близько опівдня військові РФ також обстріляли село Піщане Куп’янського району. Там зазнала тілесних ушкоджень 58-річна жінка.

У прокуратурі нагадали, що о 14:30 окупанти били по селищу Золочів Богодухівського району. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії. Пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості. Поранення отримали 40-річний чоловік та 37-річна жінка.


Фото: Харківська облпрокуратура

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00 повідомив, що ворог завдав ракетного удару в районі Вовчанська.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 19:19;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві мирні мешканки віком 62 та 74 роки загинули внаслідок обстрілу міста Вовчанськ Харківської області 4 червня. Також пошкоджено будинки, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.".