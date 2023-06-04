Генштаб по Харківщині: спроба прориву ворожої ДРГ, ракетний та авіаудари

Російська ДРГ цієї доби здійснила невдалу спробу проникнення через державний кордон в районі села Зелене Харківського району. Також ворог завдав ракетного удару біля Вовчанська та авіаударів в районах населених пунктів Івашки, Огірцеве та Гатище, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Крім цього, з мінометів та артилерії супротивник обстріляв:

На Слобожанському напрямку – населені пункти Івашки, Уди, Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Караїчне, Бударки та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку – населені пункти Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Довгеньке, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Берестове.