Генштаб по Харківщині: спроба прориву ворожої ДРГ, ракетний та авіаудари
Російська ДРГ цієї доби здійснила невдалу спробу проникнення через державний кордон в районі села Зелене Харківського району. Також ворог завдав ракетного удару біля Вовчанська та авіаударів в районах населених пунктів Івашки, Огірцеве та Гатище, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Крім цього, з мінометів та артилерії супротивник обстріляв:
На Слобожанському напрямку – населені пункти Івашки, Уди, Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Караїчне, Бударки та Чугунівка.
На Куп’янському напрямку – населені пункти Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Довгеньке, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Берестове.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2023 в 18:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська ДРГ цієї доби здійснила невдалу спробу проникнення через державний кордон в районі села Зелене Харківського району. Також ворог завдав ракетного удару біля Вовчанська та авіаударів в районах населених пунктів Івашки, Огірцеве та Гатище, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".