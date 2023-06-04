Генштаб по Харьковщине: попытка прорыва вражеской ДРГ, ракетный и авиаудары

Российская ДРГ в эти сутки совершила неудачную попытку проникновения через государственную границу в районе села Зеленое Харьковского района. Также враг нанес ракетный удар возле Волчанска и авиаудары в районах населенных пунктов Ивашки, Огурцово и Гатище, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Кроме этого, из минометов и артиллерии противник обстрелял:

На Слобожанском направлении — населенные пункты Ивашки, Уды, Красная Заря, Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Караичное, Бударки и Чугуновка.

На Купянском направлении — населенные пункты Колодезное, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Долгенькое, Кутьковка, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестовое.