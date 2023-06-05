Ворог обстріляв 26 населених пунктів Харківщини та завдав авіаударів – Генштаб

У зведенні за минулу добу Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли, спробу прориву ДРГ, ракетні та авіаудари по Харківщині.

“Минулої доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області, також – завдав ракетних ударів в районах Вовчанськ, Чугуїв та авіаційних ударів в районах Івашки, Огірцеве, Гатище Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Івашки, Уди, Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Караїчне, Бударки та Чугунівка на Харківщині. На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Довгеньке, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області“, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Минулої доби армія РФ била по території України крилатими ракетами Х-101/Х-555 і “Шахедами”. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл із РСЗО. Наступальні зусилля ворога продовжують зосереджуватись у Луганській та Донецькій областях. Тут сталося 29 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Нашими захисниками було знищено шість ворожих розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили три пункти управління, два райони зосередження складів, військової техніки, два зенітно-ракетні комплекси та чотири станції радіоелектронної боротьби противника”, — перерахували у зведенні.