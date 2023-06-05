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Синегубов сообщил о ракетном ударе по Чугуеву и утреннем обстреле Купянска

Происшествия 08:28   05.06.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил о ракетном ударе по Чугуеву и утреннем обстреле Купянска Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что вечером 4 июня армия РФ нанесла ракетный удар по Чугуеву. Там повреждены дома и хозпостройки. Около 6 утра обстреляли Купянск. 

«Сегодня в 6:00 утра россияне обстреляли Купянск. Повреждены жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших. Вчера вечером оккупанты с территории рф нанесли ракетные удары по г. Чугуев. Повреждены дома и хозяйственные постройки, предварительно — без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Также, по данным начальника ХОВА, за сутки есть раненые из-за ударов армии РФ по Золочеву и Купянскому району.

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«В пгт Золочев Богодуховского района ранен 40-летний гражданский мужчина и женщина 38 лет, повреждено здание детской спортшколы. В Купянском районе из-за вражеских обстрелов произошел лесной пожар. В селе Песчаное поврежден частный жилой дом, ранена женщина 58 лет», — отметил Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 08:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что вечером 4 июня армия РФ нанесла ракетный удар по Чугуеву. Там повреждены дома и хозпостройки. Около 6 утра обстреляли Купянск".