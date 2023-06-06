Вже цього тижня на Харківщині знову можуть оголосити примусову евакуацію

На Харківщині вже цього тижня можуть оголосити примусову евакуацію дітей із населених пунктів, які почали активно обстрілювати військові РФ.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов 6 червня під час брифінгу, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Минулого тижня, у п’ятницю, ми провели засідання Ради оборони Харківської області. Наразі ми будемо, скоріше за все, цього тижня, ухвалювати рішення щодо подальшої можливої примусової евакуації дітей з тих населених пунктів, які стають все ближче і ближче під ворожими обстрілами», – зазначив Синєгубов.