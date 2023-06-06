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Вже цього тижня на Харківщині знову можуть оголосити примусову евакуацію

Суспільство 12:22   06.06.2023
Павло Велицький
Вікторія Яковенко
Вже цього тижня на Харківщині знову можуть оголосити примусову евакуацію

На Харківщині вже цього тижня можуть оголосити примусову евакуацію дітей із населених пунктів, які почали активно обстрілювати військові РФ.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов 6 червня під час брифінгу, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Минулого тижня, у п’ятницю, ми провели засідання Ради оборони Харківської області. Наразі ми будемо, скоріше за все, цього тижня, ухвалювати рішення щодо подальшої можливої примусової евакуації дітей з тих населених пунктів, які стають все ближче і ближче під ворожими обстрілами», – зазначив Синєгубов.

Читайте також: На Харківщині ще у деяких населених пунктах можуть оголосити евакуацію – ХОВА

Автор: Павло Велицький, Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 12:22;

    • Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині вже цього тижня можуть оголосити примусову евакуацію дітей із населених пунктів, які почали активно обстрілювати військові РФ.".