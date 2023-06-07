Сутки на Харьковщине прошли без пожаров из-за обстрелов — ГСЧС
ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что спасатели не зафиксировали возгораний после ударов врага, однако выезжали на место «прилета».
«В течение суток пожары, вызванные вражескими обстрелами, не зафиксированы. В 17:55 бойцы 44-й ГПСЧ выезжали на проверку места попадания вражеских боеприпасов в с. Западное Двуречанской громады. Там обнаружены повреждения двухэтажного административного здания. Жертв и пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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В целом в области за сутки спасатели выезжали тушить 13 пожаров, возникших по различным причинам, не связанным с боевыми действиями. О жертвах и пострадавших не сообщают.
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 08:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что спасатели не зафиксировали возгораний после ударов врага, однако выезжали на место «прилета»".