Сутки на Харьковщине прошли без пожаров из-за обстрелов — ГСЧС

ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что спасатели не зафиксировали возгораний после ударов врага, однако выезжали на место «прилета».

«В течение суток пожары, вызванные вражескими обстрелами, не зафиксированы. В 17:55 бойцы 44-й ГПСЧ выезжали на проверку места попадания вражеских боеприпасов в с. Западное Двуречанской громады. Там обнаружены повреждения двухэтажного административного здания. Жертв и пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В целом в области за сутки спасатели выезжали тушить 13 пожаров, возникших по различным причинам, не связанным с боевыми действиями. О жертвах и пострадавших не сообщают.