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Доба на Харківщині пройшла без пожеж через обстріли – ДСНС

Події 08:22   07.06.2023
Оксана Горун
Доба на Харківщині пройшла без пожеж через обстріли – ДСНС

ДСНС України в Харківській області повідомила, що рятувальники не зафіксували загорянь після ударів ворога, проте виїжджали на місце “прильоту”.

“Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами не зафіксовано. О 17:55 бійці 44-ї ДПРЧ виїжджали на перевірку місця влучання ворожих боєприпасів до с. Западне Дворічанської громади. Там виявлені пошкодження двоповерхової адміністративної будівлі. Жертв та постраждалих немає”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

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Загалом в області за добу рятувальники виїжджали гасити 13 пожеж, які виникли через різні причини, не пов’язані з бойовими діями. Про жертви та постраждалих не повідомляють.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 08:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНС України в Харківській області повідомила, що рятувальники не зафіксували загорянь після ударів ворога, проте виїжджали на місце “прильоту”".