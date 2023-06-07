Доба на Харківщині пройшла без пожеж через обстріли – ДСНС

ДСНС України в Харківській області повідомила, що рятувальники не зафіксували загорянь після ударів ворога, проте виїжджали на місце “прильоту”.

“Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами не зафіксовано. О 17:55 бійці 44-ї ДПРЧ виїжджали на перевірку місця влучання ворожих боєприпасів до с. Западне Дворічанської громади. Там виявлені пошкодження двоповерхової адміністративної будівлі. Жертв та постраждалих немає”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

Загалом в області за добу рятувальники виїжджали гасити 13 пожеж, які виникли через різні причини, не пов’язані з бойовими діями. Про жертви та постраждалих не повідомляють.