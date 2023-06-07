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Армія РФ обстріляла 30 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Події 07:14   07.06.2023
Оксана Горун
Армія РФ обстріляла 30 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні не повідомив про будь-які нічні ракетні або авіаудари по Україні. Проте мінометні та артобстріли прикордоння та прифронтових населених пунктів тривали.

Ворог завдав авіаційних ударів в районі Огірцевого Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сотницький Козачок, Баранівка, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Гатище, Синельникове, Цегельне, Стариця, Вовчанськ, Зибине, Караїчне, Зарічне, Печеніги, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Мілове, Великий Бурлук, Одрадне на Харківщині. На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Масютівка,  Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове”, – перерахували в ГШ.

Загалом минулої доби ворог завдав по Україні 35 ракетних ударів, використавши ракети повітряного базування Х-101/Х-555. Усі ракети збила ППО. Також армія РФ завдала 41 авіаційного удару і здійснила 57 обстрілів з РСЗВ. Наступальні дії противника продовжуються на Донбасі – там сталося понад 30 бойових зіткнень.

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“Авіація сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також минулої доби знищено російський штурмовик Су-25 і чотири розвідувальні БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 18 інших важливих цілей ворога”, – повідомили в Генштабі ЗСУ.
Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 07:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні не повідомив про будь-які нічні ракетні або авіаудари по Україні. Проте мінометні та артобстріли прикордоння та прифронтових населених пунктів тривали".