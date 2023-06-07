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Армия РФ обстреляла 30 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Происшествия 07:14   07.06.2023
Оксана Горун
Армия РФ обстреляла 30 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке не сообщил о каких-либо ночных ракетных или авиаударах по Украине. Однако минометные и артобстрелы приграничья и прифронтовых населенных пунктов продолжились.

«Враг нанес авиационные удары в районе Огурцового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сотницкий Казачок, Барановка, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечья, Гатище, Синельниково, Цегельное, Старица, Волчанск, Зыбино, Караичное, Заречное, Печенеги, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Меловое, Великий Бурлук и Отрадное в Харьковской области. На Купянском направлении в течение прошедших суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Фиголовка, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестовое», — перечислили в сводке ГШ.

В целом за минувшие сутки враг нанес по Украине 35 ракетных ударов, использовав ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555. Все ракеты сбила ПВО. Также армия РФ нанесла 41 авиационный удар и совершила 57 обстрелов из РСЗО. Наступательные действия противника продолжаются на Донбассе — там произошло более 30 боевых столкновений.

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«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также за прошедшие сутки уничтожены российский штурмовик Су-25 и четыре разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили девять пунктов управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 18 других важных целей врага», — сообщили в Генштабе ВСУ.
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 07:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке не сообщил о каких-либо ночных ракетных или авиаударах по Украине. Однако минометные и артобстрелы приграничья и прифронтовых населенных пунктов продолжились".