Армия РФ обстреляла 30 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке не сообщил о каких-либо ночных ракетных или авиаударах по Украине. Однако минометные и артобстрелы приграничья и прифронтовых населенных пунктов продолжились.

«Враг нанес авиационные удары в районе Огурцового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сотницкий Казачок, Барановка, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечья, Гатище, Синельниково, Цегельное, Старица, Волчанск, Зыбино, Караичное, Заречное, Печенеги, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Меловое, Великий Бурлук и Отрадное в Харьковской области. На Купянском направлении в течение прошедших суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Фиголовка, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестовое», — перечислили в сводке ГШ.

В целом за минувшие сутки враг нанес по Украине 35 ракетных ударов, использовав ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555. Все ракеты сбила ПВО. Также армия РФ нанесла 41 авиационный удар и совершила 57 обстрелов из РСЗО. Наступательные действия противника продолжаются на Донбассе — там произошло более 30 боевых столкновений.