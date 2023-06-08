Последствия ракетного удара и обстрелов Харьковщины: опубликованы фото
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полиция Харьковщины фиксирует последствия террористической деятельности армии РФ.
За сутки в Харьковской области больше всего «досталось» Стрелечьей, Волчанску и Чугуевскому району.
«В результате обстрелов в городе Волчанск повреждены частные жилые дома, автомобиль и здания гражданского предприятия. Из зенитно-ракетного комплекса С-300 оккупанты обстреляли Чугуевский район. В селе Стрелечья Харьковского района враг попал из танка в многоквартирный дом», — перечислили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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На места «прилетов» выезжали следователи и взрывотехники. Уголовные производства открыли за нарушение законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 09:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины фиксирует последствия террористической деятельности армии РФ".