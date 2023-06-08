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Наслідки ракетного удару та обстрілів Харківщини: опубліковані фото

Події 09:56   08.06.2023
Оксана Горун
Наслідки ракетного удару та обстрілів Харківщини: опубліковані фото Фото: ГУНП в Харківській області

Поліція Харківщини фіксує наслідки терористичної діяльності армії РФ.

За добу в Харківській області найбільше “дісталося” Стрілечій, Вовчанську та Чугуївському району.

“У результаті обстрілів у місті Вовчанськ пошкоджені приватні житлові будинки, автомобіль та будівлі цивільного підприємства. З зенітно-ракетного комплексу С-300 окупанти обстріляли Чугуївський район. У селі Стрілеча Харківського району ворог влучив з танка в багатоквартирний будинок”, – перерахували у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

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На місця “прильотів” виїжджали слідчі та вибухотехніки. Кримінальні провадження відкрили за порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки обстрілів Харківщини 7 червня 2023 7
Фото: ГУНП в Харківській області
Наслідки обстрілів Харківщини 7 червня 2023 6
Фото: ГУНП в Харківській області
Последствия обстрелов Харьковщины 7 июня 2023 5
Фото: ГУНП в Харківській області
Последствия обстрелов Харьковщины 7 июня 2023 4
Фото: ГУНП в Харківській області
Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 09:56;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини фіксує наслідки терористичної діяльності армії РФ".