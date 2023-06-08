Наслідки ракетного удару та обстрілів Харківщини: опубліковані фото
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліція Харківщини фіксує наслідки терористичної діяльності армії РФ.
За добу в Харківській області найбільше “дісталося” Стрілечій, Вовчанську та Чугуївському району.
“У результаті обстрілів у місті Вовчанськ пошкоджені приватні житлові будинки, автомобіль та будівлі цивільного підприємства. З зенітно-ракетного комплексу С-300 окупанти обстріляли Чугуївський район. У селі Стрілеча Харківського району ворог влучив з танка в багатоквартирний будинок”, – перерахували у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.
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На місця “прильотів” виїжджали слідчі та вибухотехніки. Кримінальні провадження відкрили за порушення законів та звичаїв війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 09:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини фіксує наслідки терористичної діяльності армії РФ".