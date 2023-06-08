На Харківщині чоловік підірвався на міні “Пелюстка” посеред поля – ДСНС

Рятувальники повідомили про чергового потерпілого від ворожих мін на Харківщині. Чоловікові відірвало стопу.

“7 червня о 13:45 в полі підірвався на міні “Пелюстка” чоловік 1983 року народження. Подія трапилась неподалік с. Гаврилівка Чугуївського району. З діагнозом ампутація правої стопи він був госпіталізований до лікарні м. Харкова”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники нагадали всім про підвищену мінну небезпеку в області та закликали бути максимально обережними. Лише минулої доби піротехніки вилучили та знешкодили на Харківщині 131 вибухонебезпечний предмет.