На Харківщині чоловік підірвався на міні “Пелюстка” посеред поля – ДСНС
Рятувальники повідомили про чергового потерпілого від ворожих мін на Харківщині. Чоловікові відірвало стопу.
“7 червня о 13:45 в полі підірвався на міні “Пелюстка” чоловік 1983 року народження. Подія трапилась неподалік с. Гаврилівка Чугуївського району. З діагнозом ампутація правої стопи він був госпіталізований до лікарні м. Харкова”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Рятувальники нагадали всім про підвищену мінну небезпеку в області та закликали бути максимально обережними. Лише минулої доби піротехніки вилучили та знешкодили на Харківщині 131 вибухонебезпечний предмет.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 08:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники повідомили про чергового потерпілого від ворожих мін на Харківщині. Чоловікові відірвало стопу".