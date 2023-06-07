Помер хлопчик, який підірвався з батьками в машині на Харківщині

Олександр Сірий 2011 року народження помер у лікарні від тяжких опіків, повідомили у Золочівській селищній раді.

“Від тяжких опіків, отриманих внаслідок підриву автомобіля на вибухонебезпечному предметі, померла дитина – Сірий Олександр Артемович, 2011 року народження, учень Олександрівського ліцею”, – написали на сторінці громади у фейсбуці.

Хлопчик отримав опіки внаслідок підриву на ворожій міні автівки, в якій він їхав разом із батьками та сестрами. Трагедія сталася 2 червня. Мати загинула на місці, батько та троє дітей отримали травми та опіки різного ступеня тяжкості.

“Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати Сашка, але серце хлопчика не витримало”, – повідомило керівництво громади.

Батько сімейства та дві дівчинки 12 та 15 років залишаються у лікарні.