Помер хлопчик, який підірвався з батьками в машині на Харківщині
Олександр Сірий 2011 року народження помер у лікарні від тяжких опіків, повідомили у Золочівській селищній раді.
“Від тяжких опіків, отриманих внаслідок підриву автомобіля на вибухонебезпечному предметі, померла дитина – Сірий Олександр Артемович, 2011 року народження, учень Олександрівського ліцею”, – написали на сторінці громади у фейсбуці.
Хлопчик отримав опіки внаслідок підриву на ворожій міні автівки, в якій він їхав разом із батьками та сестрами. Трагедія сталася 2 червня. Мати загинула на місці, батько та троє дітей отримали травми та опіки різного ступеня тяжкості.
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“Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати Сашка, але серце хлопчика не витримало”, – повідомило керівництво громади.
Батько сімейства та дві дівчинки 12 та 15 років залишаються у лікарні.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 09:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Олександр Сірий 2011 року народження помер у лікарні від тяжких опіків, повідомили у Золочівській селищній раді".