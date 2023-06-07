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Помер хлопчик, який підірвався з батьками в машині на Харківщині

Події 09:46   07.06.2023
Оксана Горун
Помер хлопчик, який підірвався з батьками в машині на Харківщині

Олександр Сірий 2011 року народження помер у лікарні від тяжких опіків, повідомили у Золочівській селищній раді.

“Від тяжких опіків, отриманих внаслідок підриву автомобіля на вибухонебезпечному предметі, померла дитина – Сірий Олександр Артемович, 2011 року народження, учень Олександрівського ліцею”, – написали на сторінці громади у фейсбуці.

Хлопчик отримав опіки внаслідок підриву на ворожій міні автівки, в якій він їхав разом із батьками та сестрами. Трагедія сталася 2 червня. Мати загинула на місці, батько та троє дітей отримали травми та опіки різного ступеня тяжкості.

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“Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати Сашка, але серце хлопчика не витримало”, – повідомило керівництво громади.

Батько сімейства та дві дівчинки 12 та 15 років залишаються у лікарні.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 09:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Олександр Сірий 2011 року народження помер у лікарні від тяжких опіків, повідомили у Золочівській селищній раді".