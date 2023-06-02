Мати загинула, батько з 3 дітьми в лікарні через підрив авто на Харківщині
На Харківщині авто з родиною підірвалося на невідомому вибуховому пристрої, поліція з’ясовує обставини події.
02 червня близько 13:50 стало відомо, що на ґрунтовій дорозі поблизу села Леміщене на Богодухівщині підірвалися цивільні. Поліція встановила, що інцидент стався між селами Лютівка та Леміщене.
Там на польовій дорозі під час руху підірвався автомобіль “ВАЗ”.
До лікарні у тяжкому стані доправили 35-річного чоловіка, 12-річного хлопчика, дівчаток 12 та 15 років.
На місці підриву залишилося тіло 36-річної жінки, яка загинула від отриманих травм.
Поліція закликає громадян бути обережними і не наближатися до підозрілих предметів! У разі їх виявлення негайно телефонуйте ДСНС або до поліції за телефонами 101, 102.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 17:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині авто з родиною підірвалося на невідомому вибуховому пристрої, поліція з’ясовує обставини події. ".