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На Харківщині підірвався автомобіль, в якому їхала сім’я з дітьми

Події 15:22   02.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині підірвався автомобіль, в якому їхала сім’я з дітьми Фото: ГУНП в Харківській області

2 червня поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль, в якому їхала сім’я з трьома дітьми.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Жінка загинула на місці. Важких поранень зазнали дві дівчинки 12-ти та 15-років, а також 12-річний хлопчик.

«Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики борються за їхні життя», – додав Синєгубов.

Голова ХОВА вкотре нагадав, що мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 15:22;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 червня поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль, в якому їхала сім’я з трьома дітьми.".