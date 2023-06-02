На Харківщині підірвався автомобіль, в якому їхала сім’я з дітьми
Фото: ГУНП в Харківській області
2 червня поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль, в якому їхала сім’я з трьома дітьми.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Жінка загинула на місці. Важких поранень зазнали дві дівчинки 12-ти та 15-років, а також 12-річний хлопчик.
«Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики борються за їхні життя», – додав Синєгубов.
Голова ХОВА вкотре нагадав, що мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 15:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 червня поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль, в якому їхала сім’я з трьома дітьми.".