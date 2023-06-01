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Майже тисячу мін і снарядів знищили сапери на Харківщині за тиждень

Суспільство 18:46   01.06.2023
Оксана Якушко
Майже тисячу мін і снарядів знищили сапери на Харківщині за тиждень

У Харківській області за тиждень сапери розмінували понад 340 гектарів території та знищили 914 вибухонебезпечних предметів, повідомили у ХОВА.

З 25 до 31 травня включно було розміновано 340,5 га території, 21,5 га сільгоспугідь, а також обстежили 71,5 км ділянок автодоріг, 140 м водопроводів, 230 м залізничних колій та 55 об’єктів, повідомили в Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА.

Упродовж тижня підрозділи вибухотехніків залучали 424 рази.

За цей період сапери перевірили майже 70 км ліній електропередач. Світло відновили для 424 абонентів.

Лише 31 травня в регіоні провели розмінування 88,2 га території, 3,5 га сільськогосподарських угідь і 2,4 км автодоріг. Також обстежили 12 км ліній електропередач, 1 об’єкт і 100 м залізничних колій. Сапери знищили 147 вибухонебезпечних предметів. За день до електромережі підключили 145 споживачів.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 18:46;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області за тиждень сапери розмінували понад 340 гектарів території та знищили 914 вибухонебезпечних предметів, повідомили у ХОВА.".