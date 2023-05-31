На міні підірвався трактор на Харківщині. Поле вже розміновували сапери

Поблизу села Карасівка Золочівської громади Харківської області близько 12.00 під час робіт на полі підірвався трактор, повідомляє “ЗОЛОЧІВЩИНА”.

Про це повідомив керівник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

За його словами, тракторист не отримав поранень, а техніка “зазнала незначних ушкоджень”.

Коваленко стверджує, що поле, де працював трактор, сапери вже обстежили.