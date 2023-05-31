На міні підірвався трактор на Харківщині. Поле вже розміновували сапери
Поблизу села Карасівка Золочівської громади Харківської області близько 12.00 під час робіт на полі підірвався трактор, повідомляє “ЗОЛОЧІВЩИНА”.
Про це повідомив керівник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
За його словами, тракторист не отримав поранень, а техніка “зазнала незначних ушкоджень”.
Коваленко стверджує, що поле, де працював трактор, сапери вже обстежили.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 15:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу села Карасівка Золочівської громади Харківської області близько 12.00 під час робіт на полі підірвався трактор, повідомляє “ЗОЛОЧІВЩИНА”. ".