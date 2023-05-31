Live
  • Среда 31.05.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.28
    • 🔴

На мине подорвался трактор на Харьковщине. Поле уже разминировали саперы

Происшествия 15:26   31.05.2023
Оксана Якушко
На мине подорвался трактор на Харьковщине. Поле уже разминировали саперы

Вблизи села Карасовка Золочевской громады Харьковской области около 12:00 во время работ на поле подорвался трактор, сообщает «ЗОЛОЧІВЩИНА». 

Об этом сообщил руководитель Золочевской СВА Виктор Коваленко.

По его словам, тракторист не получил ранений, а техника «получила незначительные повреждения».

Коваленко утверждает, что поле, на котором работал трактор, саперы уже обследовали.

Читайте также: На Харьковщине тракторист второй раз подорвался на мине: поле проверяли саперы

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Синегубов сообщил о раненом и разрушениях на Харьковщине
Синегубов сообщил о раненом и разрушениях на Харьковщине
31.05.2023
На мине подорвался трактор на Харьковщине. Поле уже разминировали саперы
На мине подорвался трактор на Харьковщине. Поле уже разминировали саперы
31.05.2023
«Эти слова мы игнорируем» – Синегубов про заявление главы Белгородщины
«Эти слова мы игнорируем» – Синегубов про заявление главы Белгородщины
31.05.2023
Харьковчанка Свитолина повторила редкое достижение на Ролан Гаррос
Харьковчанка Свитолина повторила редкое достижение на Ролан Гаррос
31.05.2023
В Харьков из Праги. Чехия вводит единый билет для украинцев без пересадок
В Харьков из Праги. Чехия вводит единый билет для украинцев без пересадок
31.05.2023
На Харьковщину регулярно пытаются прорваться вражеские ДРГ – Синегубов
На Харьковщину регулярно пытаются прорваться вражеские ДРГ – Синегубов
31.05.2023

Новости по теме:

14:21
Сработал предохранитель. В Харьковской области временные отключения света
15:20
«Бахмут вас научит». Бойцов с Харьковщины бросили в бой без подготовки
10:32
Взрывы будут слышны 27 мая в Харьковской области возле Балаклеи и Лозовой
07:56
Шесть сел на Харьковщине получили авиационные удары со стороны рф — Генштаб
10:59
Вез боеприпас в мотоцикле: полиция сообщила подробности ЧП на Харьковщине

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На мине подорвался трактор на Харьковщине. Поле уже разминировали саперы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 15:26;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи села Карасовка Золочевской громады Харьковской области около 12:00 во время работ на поле подорвался трактор, сообщает «ЗОЛОЧІВЩИНА». ".