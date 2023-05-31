На мине подорвался трактор на Харьковщине. Поле уже разминировали саперы

Вблизи села Карасовка Золочевской громады Харьковской области около 12:00 во время работ на поле подорвался трактор, сообщает «ЗОЛОЧІВЩИНА».

Об этом сообщил руководитель Золочевской СВА Виктор Коваленко.

По его словам, тракторист не получил ранений, а техника «получила незначительные повреждения».

Коваленко утверждает, что поле, на котором работал трактор, саперы уже обследовали.