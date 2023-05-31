На мине подорвался трактор на Харьковщине. Поле уже разминировали саперы
Вблизи села Карасовка Золочевской громады Харьковской области около 12:00 во время работ на поле подорвался трактор, сообщает «ЗОЛОЧІВЩИНА».
Об этом сообщил руководитель Золочевской СВА Виктор Коваленко.
По его словам, тракторист не получил ранений, а техника «получила незначительные повреждения».
Коваленко утверждает, что поле, на котором работал трактор, саперы уже обследовали.
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 15:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи села Карасовка Золочевской громады Харьковской области около 12:00 во время работ на поле подорвался трактор, сообщает «ЗОЛОЧІВЩИНА». ".