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Почти тысячу мин и снарядов уничтожили саперы на Харьковщине за неделю

Общество 18:46   01.06.2023
Оксана Якушко
Почти тысячу мин и снарядов уничтожили саперы на Харьковщине за неделю

В Харьковской области за неделю саперы разминировали более 340 гектаров территории и уничтожили 914 взрывоопасных предметов, сообщили в ХОВА.

С 25 по 31 мая разминировали 340,5 га территории, 21,5 га сельхозугодий, а также обследовали 71,5 км участков автодорог, 140 м водопроводов, 230 м железнодорожных путей и 55 объектов, сообщили в Департаменте гражданской защиты ХОВА.

В течение недели подразделения взрывотехников привлекали 424 раза. За этот период саперы проверили около 70 км линий электропередач. Благодаря им свет восстановили для 424 абонентов.

Только 31 мая в регионе произвели разминирование 88,2 га территории, 3,5 га сельскохозяйственных угодий и 2,4 км автодорог. Также обследовали 12 км линий электропередач, 1 объект и 100 м железнодорожных путей. Саперы уничтожили 147 взрывоопасных предметов. За день к сети подключили 145 потребителей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 18:46;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области за неделю саперы разминировали более 340 гектаров территории и уничтожили 914 взрывоопасных предметов, сообщили в ХОВА.".