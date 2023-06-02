На Харьковщине подорвался автомобиль, в котором ехала семья с детьми

2 июня вблизи сел Морозова Долина и Лемещино Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Женщина погибла на месте. Тяжелые ранения получили две девочки 12-ти и 15-лет, а также 12-летний мальчик.

«Все пострадавшие госпитализированы, сейчас медики борются за их жизнь», — добавил Синегубов.

Глава ХОВА в очередной раз напомнил, что минная опасность на Харьковщине остается очень высокой.

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