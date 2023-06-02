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На Харьковщине подорвался автомобиль, в котором ехала семья с детьми

Происшествия 15:22   02.06.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине подорвался автомобиль, в котором ехала семья с детьми Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

2 июня вблизи сел Морозова Долина и Лемещино Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Женщина погибла на месте. Тяжелые ранения получили две девочки 12-ти и 15-лет, а также 12-летний мальчик.

«Все пострадавшие госпитализированы, сейчас медики борются за их жизнь», — добавил Синегубов.

Глава ХОВА в очередной раз напомнил, что минная опасность на Харьковщине остается очень высокой.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 15:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 июня вблизи сел Морозова Долина и Лемещино Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми.".