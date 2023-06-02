На Харьковщине подорвался автомобиль, в котором ехала семья с детьми
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
2 июня вблизи сел Морозова Долина и Лемещино Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Женщина погибла на месте. Тяжелые ранения получили две девочки 12-ти и 15-лет, а также 12-летний мальчик.
«Все пострадавшие госпитализированы, сейчас медики борются за их жизнь», — добавил Синегубов.
Глава ХОВА в очередной раз напомнил, что минная опасность на Харьковщине остается очень высокой.
Читайте также: Почти тысячу мин и снарядов уничтожили саперы на Харьковщине за неделю
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине подорвался автомобиль, в котором ехала семья с детьми»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 15:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 июня вблизи сел Морозова Долина и Лемещино Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми.".