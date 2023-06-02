Мать погибла, отец с тремя детьми в больнице из-за подрыва авто на Харьковщине
В Харьковской области авто с семьей подорвалось на неизвестном взрывном устройстве, полиция выясняет обстоятельства происшествия.
02 июня около 13:50 стало известно, что на грунтовой дороге вблизи села Лемищено на Богодуховщине подорвались гражданские. Полиция установила, что инцидент произошел между селами Лютовка и Лемищено.
Там на полевой дороге во время движения подорвался автомобиль «ВАЗ».
В больницу в тяжелом состоянии доставили 35-летнего мужчину, 12-летнего мальчика, девочек 12 и 15 лет.
На месте подрыва осталось тело 36-летней женщины, погибшей от полученных травм.
Полиция призывает граждан соблюдать осторожность и не приближаться к подозрительным предметам! В случае их обнаружения немедленно звоните ГСЧС или в полицию по телефонам 101, 102.
Читайте также: На Харьковщине подорвался автомобиль, в котором ехала семья с детьми
Новости по теме:
Вы читали новость: «Мать погибла, отец с тремя детьми в больнице из-за подрыва авто на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 17:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области авто с семьей подорвалось на неизвестном взрывном устройстве, полиция выясняет обстоятельства происшествия.".