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Мать погибла, отец с тремя детьми в больнице из-за подрыва авто на Харьковщине

Происшествия 17:02   02.06.2023
Оксана Якушко
Мать погибла, отец с тремя детьми в больнице из-за подрыва авто на Харьковщине

В Харьковской области авто с семьей подорвалось на неизвестном взрывном устройстве, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

 

 

02 июня около 13:50 стало известно, что на грунтовой дороге вблизи села Лемищено на Богодуховщине подорвались гражданские. Полиция установила, что инцидент произошел между селами Лютовка и Лемищено.


Там на полевой дороге во время движения подорвался автомобиль «ВАЗ».

В больницу в тяжелом состоянии доставили 35-летнего мужчину, 12-летнего мальчика, девочек 12 и 15 лет.

На месте подрыва осталось тело 36-летней женщины, погибшей от полученных травм.


Полиция призывает граждан соблюдать осторожность и не приближаться к подозрительным предметам! В случае их обнаружения немедленно звоните ГСЧС или в полицию по телефонам 101, 102.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 17:02;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области авто с семьей подорвалось на неизвестном взрывном устройстве, полиция выясняет обстоятельства происшествия.".