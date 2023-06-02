Мать погибла, отец с тремя детьми в больнице из-за подрыва авто на Харьковщине

В Харьковской области авто с семьей подорвалось на неизвестном взрывном устройстве, полиция выясняет обстоятельства происшествия.



02 июня около 13:50 стало известно, что на грунтовой дороге вблизи села Лемищено на Богодуховщине подорвались гражданские. Полиция установила, что инцидент произошел между селами Лютовка и Лемищено.



Там на полевой дороге во время движения подорвался автомобиль «ВАЗ».

В больницу в тяжелом состоянии доставили 35-летнего мужчину, 12-летнего мальчика, девочек 12 и 15 лет.



На месте подрыва осталось тело 36-летней женщины, погибшей от полученных травм.



Полиция призывает граждан соблюдать осторожность и не приближаться к подозрительным предметам! В случае их обнаружения немедленно звоните ГСЧС или в полицию по телефонам 101, 102.