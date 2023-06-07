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Умер мальчик, подорвавшийся с родителями в машине на Харьковщине

Происшествия 09:46   07.06.2023
Оксана Горун
Умер мальчик, подорвавшийся с родителями в машине на Харьковщине Фото: Золочевский поссовет

Александр Серый 2011 года рождения умер в больнице от тяжелых ожогов, сообщили в Золочевском поссовете.

«От тяжелых ожогов, полученных в результате подрыва автомобиля на взрывоопасном предмете, умер ребенок — Серый Александр Артемович, 2011 года, ученик Александровского лицея», — написали на странице громады в facebook.

Мальчик получил ожоги в результате подрыва на вражеской мине автомобиля, в котором он ехал вместе с родителями и сестрами. Трагедия случилась 2 июня. Мать погибла на месте, отец и трое детей получили травмы и ожоги разной степени тяжести.

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«Врачи сделали все возможное, чтобы спасти Сашу, но сердце мальчика не выдержало», — сообщило руководство громады.

Отец семейства и две девочки 12 и 15 лет остаются в больнице.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 09:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Александр Серый 2011 года рождения умер в больнице от тяжелых ожогов, сообщили в Золочевском поссовете".