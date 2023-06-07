Умер мальчик, подорвавшийся с родителями в машине на Харьковщине

Александр Серый 2011 года рождения умер в больнице от тяжелых ожогов, сообщили в Золочевском поссовете.

«От тяжелых ожогов, полученных в результате подрыва автомобиля на взрывоопасном предмете, умер ребенок — Серый Александр Артемович, 2011 года, ученик Александровского лицея», — написали на странице громады в facebook.

Мальчик получил ожоги в результате подрыва на вражеской мине автомобиля, в котором он ехал вместе с родителями и сестрами. Трагедия случилась 2 июня. Мать погибла на месте, отец и трое детей получили травмы и ожоги разной степени тяжести.

«Врачи сделали все возможное, чтобы спасти Сашу, но сердце мальчика не выдержало», — сообщило руководство громады.

Отец семейства и две девочки 12 и 15 лет остаются в больнице.