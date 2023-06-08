Live
  • Четверг 08.06.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.19
    • 🟢

На Харьковщине мужчина подорвался на мине «Лепесток» посреди поля — ГСЧС

Происшествия 08:12   08.06.2023
Оксана Горун
На Харьковщине мужчина подорвался на мине «Лепесток» посреди поля — ГСЧС

Спасатели сообщили об очередном пострадавшем от вражеских мин на Харьковщине. Мужчине оторвало стопу.

«7 июня в 13:45 в поле подорвался на мине «Лепесток» мужчина 1983 года рождения. Событие произошло недалеко от с. Гавриловка Чугуевского района. С диагнозом ампутация правой стопы он был госпитализирован в больницу Харькова», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Читайте также: Умер мальчик, подорвавшийся с родителями в машине на Харьковщине

Спасатели напомнили всем о повышенной минной опасности в области и призвали быть максимально осторожными. Только за минувшие сутки пиротехники изъяли и обезвредили на Харьковщине 131 взрывоопасный предмет.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ракетный удар по Харьковщине: Синегубов показал последствия (фото)
Ракетный удар по Харьковщине: Синегубов показал последствия (фото)
08.06.2023
На Харьковщине прогремели взрывы: Мельник сообщил об ударах ракетами С-300
На Харьковщине прогремели взрывы: Мельник сообщил об ударах ракетами С-300
07.06.2023
Подрыв Каховской ГЭС: ГШ заявил о потерях РФ, ISW — о разрушении фортификаций
Подрыв Каховской ГЭС: ГШ заявил о потерях РФ, ISW — о разрушении фортификаций
08.06.2023
Армия РФ нанесла авиаудары по Харьковщине — Генштаб
Армия РФ нанесла авиаудары по Харьковщине — Генштаб
08.06.2023
На Харьковщине мужчина подорвался на мине «Лепесток» посреди поля — ГСЧС
На Харьковщине мужчина подорвался на мине «Лепесток» посреди поля — ГСЧС
08.06.2023
Сегодня 8 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 июня: какой праздник и день в истории
08.06.2023

Новости по теме:

08:22
Сутки на Харьковщине прошли без пожаров из-за обстрелов — ГСЧС
15:24
«Личность не скроется» — Тимошко о вероятном подозреваемом в подрыве курсантов
13:19
Армия РФ разрушила 41 здание спасателей на Харьковщине и уничтожила 53 их авто
13:07
В ГСЧС рассказали, сколько людей спасли на Харьковщине из-под завалов
16:24
В Купянске произошел масштабный пожар из-за обстрела – ГСЧС (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине мужчина подорвался на мине «Лепесток» посреди поля — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 08:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели сообщили об очередном пострадавшем от вражеских мин на Харьковщине. Мужчине оторвало стопу".