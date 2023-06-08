На Харьковщине мужчина подорвался на мине «Лепесток» посреди поля — ГСЧС

Спасатели сообщили об очередном пострадавшем от вражеских мин на Харьковщине. Мужчине оторвало стопу.

«7 июня в 13:45 в поле подорвался на мине «Лепесток» мужчина 1983 года рождения. Событие произошло недалеко от с. Гавриловка Чугуевского района. С диагнозом ампутация правой стопы он был госпитализирован в больницу Харькова», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели напомнили всем о повышенной минной опасности в области и призвали быть максимально осторожными. Только за минувшие сутки пиротехники изъяли и обезвредили на Харьковщине 131 взрывоопасный предмет.