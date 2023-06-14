ГСЧС сообщила о пожаре и разрушениях на Харькощине из-за обстрелов

В течение суток спасатели ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области тушили один пожар, вызванный боевыми действиями, а также выезжали на место «прилета».

Оба ЧП случились в прифронтовом Купянском районе.

«В 16:15 поступила информация о пожаре, вызванном вражеским обстрелом, в селе Петропавловка Купянского района. Горела хозяйственная постройка, гараж и легковой автомобиль на общей площади 80 кв. м. Пожар тушили три оперативных спасательных подразделения 14-й и 44-й ГПСЧ. Огонь ликвидирован в 18:43», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также спасатели утром 13 июня выезжали в село Новоосиново, которое подверглось вражескому обстрелу.

«Выявлены повреждения учебного заведения и четырех частных домовладений. Жертв и пострадавших нет», — сообщили спасатели.