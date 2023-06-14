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ДСНС повідомила про пожежу та руйнування на Харківщині через обстріли

Події 08:07   14.06.2023
Оксана Горун
ДСНС повідомила про пожежу та руйнування на Харківщині через обстріли Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

Протягом доби рятувальники ГУ ДСНС України в Харківській області гасили одну пожежу, спричинену бойовими діями, а також виїжджали на місце “прильоту”.

Обидві НП трапилися у прифронтовому Куп’янському районі.

“О 16:15 надійшла інформація про пожежу, спричинену ворожим обстрілом, у селі Петропавлівка Куп’янського району. Горіла господарча споруда, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 80 кв. м. Пожежу гасили три оперативні рятувальні підрозділи 14-ї та 44-ї ДРПЧ. Вогонь ліквідовано о 18:43”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також рятувальники вранці 13 червня виїжджали до села Новоосинове, яке зазнало ворожого обстрілу.

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“Виявлено пошкодження навчального закладу та чотирьох приватних домоволодінь. Жертв та постраждалих немає”, – повідомили рятувальники.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 08:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби рятувальники ГУ ДСНС України в Харківській області гасили одну пожежу, спричинену бойовими діями, а також виїжджали на місце “прильоту”".