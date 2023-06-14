ДСНС повідомила про пожежу та руйнування на Харківщині через обстріли
Протягом доби рятувальники ГУ ДСНС України в Харківській області гасили одну пожежу, спричинену бойовими діями, а також виїжджали на місце “прильоту”.
Обидві НП трапилися у прифронтовому Куп’янському районі.
“О 16:15 надійшла інформація про пожежу, спричинену ворожим обстрілом, у селі Петропавлівка Куп’янського району. Горіла господарча споруда, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 80 кв. м. Пожежу гасили три оперативні рятувальні підрозділи 14-ї та 44-ї ДРПЧ. Вогонь ліквідовано о 18:43”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також рятувальники вранці 13 червня виїжджали до села Новоосинове, яке зазнало ворожого обстрілу.
Читайте також: Авіаудари по Харківщині та нічна ракетна атака: дані Генштабу
“Виявлено пошкодження навчального закладу та чотирьох приватних домоволодінь. Жертв та постраждалих немає”, – повідомили рятувальники.
Новини за темою:
Ви читали новину: «ДСНС повідомила про пожежу та руйнування на Харківщині через обстріли»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 08:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби рятувальники ГУ ДСНС України в Харківській області гасили одну пожежу, спричинену бойовими діями, а також виїжджали на місце “прильоту”".