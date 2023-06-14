Авіаудари по Харківщині та нічна ракетна атака: дані Генштабу

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ – дані про два авіаудари по Харківщині, а також численні обстріли.

“Ворог завдав авіаційного удару в районі Огірцевого Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Івашки, Уди, Стрілеча, Лук’янці, Ізбицьке, Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Вільхуватка на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Тополі, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове на Харківщині“, — поінформував Генштаб.

Вночі ворог завдав по Україні удару крилатими ракетами та “Шахедами”. Його подробиці ще уточнюють. Уже відомо про тяжкі наслідки в Одесі. Протягом доби армія РФ била по Україні ще 16 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 та чотирма іранськими ударними БПЛА “Shahed”. Крім того, ворог завдав 39 авіаційних ударів і здійснив 62 обстріли з РСЗВ.

Основні зусилля ворога все ще зосереджені на Донбасі. Там за добу сталося 28 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника і чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками було знищено два ворожі БПЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10″, – повідомили у зведенні Генштабу. – Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили пункт управління, вісім районів зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби”.