Авиаудары по Харьковщине и ночная ракетная атака: данные Генштаба

В утренней сводке Генштаба ВСУ — данные о двух авиаударах по Харьковщине, а также многочисленных обстрелах.

«Враг нанес авиационный удар в районе Огурцового Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ивашки, Уды, Стрелечья, Лукьянцы, Избицкое, Старица, Синельниково, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки и Ольховатка. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополи, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестовое на Харьковщине», — проинформировал Генштаб.

Ночью враг нанес по Украине удар крылатыми ракетами и «Шахедами». Его подробности еще уточняют. Уже известно о тяжелых последствиях в Одессе. В течение суток армия РФ била по Украине еще 16 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 и четырьмя иранскими ударными БпЛА «Shahed». Кроме того, враг нанес 39 авиационных ударов и совершил 62 обстрела из РСЗО.

Основные усилия врага все еще сосредоточены на Донбассе. Там за сутки произошло 28 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками были уничтожены два вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10″, — сообщили в сводке Генштаба. — Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы противника».