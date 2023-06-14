Авиаудары по Харьковщине и ночная ракетная атака: данные Генштаба
В утренней сводке Генштаба ВСУ — данные о двух авиаударах по Харьковщине, а также многочисленных обстрелах.
«Враг нанес авиационный удар в районе Огурцового Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ивашки, Уды, Стрелечья, Лукьянцы, Избицкое, Старица, Синельниково, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки и Ольховатка. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополи, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестовое на Харьковщине», — проинформировал Генштаб.
Ночью враг нанес по Украине удар крылатыми ракетами и «Шахедами». Его подробности еще уточняют. Уже известно о тяжелых последствиях в Одессе. В течение суток армия РФ била по Украине еще 16 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 и четырьмя иранскими ударными БпЛА «Shahed». Кроме того, враг нанес 39 авиационных ударов и совершил 62 обстрела из РСЗО.
Основные усилия врага все еще сосредоточены на Донбассе. Там за сутки произошло 28 боевых столкновений.
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«Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками были уничтожены два вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10″, — сообщили в сводке Генштаба. — Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы противника».
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 07:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба ВСУ — данные о двух авиаударах по Харьковской области, а также многочисленных обстрелах".