Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полиция Харьковской области сообщила о разрушениях в Купянском районе.
«В результате обстрелов в Купянском районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В селе Ивашки Богодуховского района разрушен частный дом, частично повреждено хозяйственное здание частного предприятия. В пгт Вильча также поврежден дом», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Ранее в ХОВА проинформировали, что пострадавших от обстрелов за сутки на Харьковщине нет.
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На все места «прилетов» выезжали следователи и взрывотехники. Открыты уголовные производства по ст. 438 («нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 09:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области сообщила о разрушениях в Купянском районе".