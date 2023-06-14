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Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото)

Происшествия 09:39   14.06.2023
Оксана Горун
Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция Харьковской области сообщила о разрушениях в Купянском районе.

«В результате обстрелов в Купянском районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В селе Ивашки Богодуховского района разрушен частный дом, частично повреждено хозяйственное здание частного предприятия. В пгт Вильча также поврежден дом», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ранее в ХОВА проинформировали, что пострадавших от обстрелов за сутки на Харьковщине нет.

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    • На все места «прилетов» выезжали следователи и взрывотехники. Открыты уголовные производства по ст. 438 («нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины.

    Последствия обстрелов Харьковщины 13 июня 2023
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Последствия обстрелов Харьковщины 13 июня 2023 2
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Последствия обстрелов Харьковщины 13 июня 2023 3
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 09:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области сообщила о разрушениях в Купянском районе".