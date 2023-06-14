Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки (фото)

Полиция Харьковской области сообщила о разрушениях в Купянском районе.

«В результате обстрелов в Купянском районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В селе Ивашки Богодуховского района разрушен частный дом, частично повреждено хозяйственное здание частного предприятия. В пгт Вильча также поврежден дом», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ранее в ХОВА проинформировали, что пострадавших от обстрелов за сутки на Харьковщине нет.

На все места «прилетов» выезжали следователи и взрывотехники. Открыты уголовные производства по ст. 438 («нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины.