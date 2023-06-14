Синегубов: на Харьковщине сутки прошли без пострадавших из-за обстрелов

Однако есть разрушения, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«За прошедшие сутки враг обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области», — сообщил Синегубов в telegram.

По его информации, повреждены частный дом и гараж в селе Петропавловка Купянского района, там произошел пожар. Также разрушен частный дом в селе Ивашки Богодуховского района, а в Купянске повреждены еще два частных домовладения.