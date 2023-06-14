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Синегубов: на Харьковщине сутки прошли без пострадавших из-за обстрелов

Происшествия 08:59   14.06.2023
Оксана Горун
Синегубов: на Харьковщине сутки прошли без пострадавших из-за обстрелов Фото: пресс-служба ХОВА

Однако есть разрушения, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«За прошедшие сутки враг обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области», — сообщил Синегубов в telegram.

По его информации, повреждены частный дом и гараж в селе Петропавловка Купянского района, там произошел пожар. Также разрушен частный дом в селе Ивашки Богодуховского района, а в Купянске повреждены еще два частных домовладения.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 08:59;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Однако есть разрушения, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".