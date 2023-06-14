Синєгубов: на Харківщині доба пройшла без постраждалих через обстріли
Фото: пресслужба ХОВА
Проте є руйнування, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області”, – повідомив Синєгубов у телеграмі.
За його інформацією, пошкоджено приватний будинок та гараж у селі Петропавлівка Куп’янського району, там сталася пожежа. Також зруйновано приватний будинок у селі Івашки Богодухівського району, а в Куп’янську пошкоджено ще два приватні домоволодіння.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 08:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проте є руйнування, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".