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Синєгубов: на Харківщині доба пройшла без постраждалих через обстріли

Події 08:59   14.06.2023
Оксана Горун
Синєгубов: на Харківщині доба пройшла без постраждалих через обстріли Фото: пресслужба ХОВА

Проте є руйнування, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області”, – повідомив Синєгубов у телеграмі.

За його інформацією, пошкоджено приватний будинок та гараж у селі Петропавлівка Куп’янського району, там сталася пожежа. Також зруйновано приватний будинок у селі Івашки Богодухівського району, а в Куп’янську пошкоджено ще два приватні домоволодіння.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 08:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проте є руйнування, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".