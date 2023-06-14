Синєгубов: на Харківщині доба пройшла без постраждалих через обстріли

Проте є руйнування, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області”, – повідомив Синєгубов у телеграмі.

За його інформацією, пошкоджено приватний будинок та гараж у селі Петропавлівка Куп’янського району, там сталася пожежа. Також зруйновано приватний будинок у селі Івашки Богодухівського району, а в Куп’янську пошкоджено ще два приватні домоволодіння.