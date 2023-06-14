Live
  • Середа 14.06.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.47
    • 🟢

Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)

Події 09:39   14.06.2023
Оксана Горун
Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото) Фото: ГУНП у Харківській області

Поліція Харківської області повідомила про руйнування в Куп’янському районі.

“У результаті обстрілів у Куп’янському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. У селі Івашки Богодухівського району зруйнований приватний будинок, частково пошкоджена господарча будівля приватного підприємства. В смт Вільча також пошкоджений будинок”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Раніше ХОВА поінформувала, що постраждалих від обстрілів за добу на Харківщині немає.

  • Читайте також: Авіаудари по Харківщині та нічна ракетна атака: дані Генштабу

    • На всі місця “прильотів” виїжджали слідчі та вибухотехніки. Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (“порушення законів та звичаїв війни”) Кримінального кодексу України.

    Наслідки обстрілів Харківщини 13 червня 2023
    Фото: ГУНП у Харківській області
    Наслідки обстрілів Харківщини 13 червня 2023 2
    Фото: ГУНП у Харківській області
    Наслідки обстрілів Харківщини 13 червня 2023 3
    Фото: ГУНП у Харківській області
    Автор: Оксана Горун
    Популярно
    У Харкові визначили ще одну багатоповерхівку, яку частково знесуть (документ)
    У Харкові визначили ще одну багатоповерхівку, яку частково знесуть (документ)
    14.06.2023
    Секретну документацію на Харківщині знищили заздалегідь – військком
    Секретну документацію на Харківщині знищили заздалегідь – військком
    14.06.2023
    Авіаудари по Харківщині та нічна ракетна атака: дані Генштабу
    Авіаудари по Харківщині та нічна ракетна атака: дані Генштабу
    14.06.2023
    Напав на жінку біля тамбура її квартири: у Харкові спіймали ґвалтівника
    Напав на жінку біля тамбура її квартири: у Харкові спіймали ґвалтівника
    13.06.2023
    ДСНС повідомила про пожежу та руйнування на Харківщині через обстріли
    ДСНС повідомила про пожежу та руйнування на Харківщині через обстріли
    14.06.2023
    У Харкові створили клумбу за ескізом школяра (фото)
    У Харкові створили клумбу за ескізом школяра (фото)
    14.06.2023

    Новини за темою:

    08:59
    Синєгубов: на Харківщині доба пройшла без постраждалих через обстріли
    08:07
    ДСНС повідомила про пожежу та руйнування на Харківщині через обстріли
    07:24
    Авіаудари по Харківщині та нічна ракетна атака: дані Генштабу
    07:08
    Нічна ракетна атака: в Одесі троє загиблих та 13 поранених (фото, відео)
    23:01
    Ворог знову взявся обстрілювати Харківщину, не ігноруйте тривогу – поліція

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 09:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківської області повідомила про руйнування в Куп’янському районі".