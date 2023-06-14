Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)
Фото: ГУНП у Харківській області
Поліція Харківської області повідомила про руйнування в Куп’янському районі.
“У результаті обстрілів у Куп’янському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. У селі Івашки Богодухівського району зруйнований приватний будинок, частково пошкоджена господарча будівля приватного підприємства. В смт Вільча також пошкоджений будинок”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Раніше ХОВА поінформувала, що постраждалих від обстрілів за добу на Харківщині немає.
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На всі місця “прильотів” виїжджали слідчі та вибухотехніки. Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (“порушення законів та звичаїв війни”) Кримінального кодексу України.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 09:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківської області повідомила про руйнування в Куп’янському районі".