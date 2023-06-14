Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)

Поліція Харківської області повідомила про руйнування в Куп’янському районі.

“У результаті обстрілів у Куп’янському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. У селі Івашки Богодухівського району зруйнований приватний будинок, частково пошкоджена господарча будівля приватного підприємства. В смт Вільча також пошкоджений будинок”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Раніше ХОВА поінформувала, що постраждалих від обстрілів за добу на Харківщині немає.

На всі місця “прильотів” виїжджали слідчі та вибухотехніки. Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (“порушення законів та звичаїв війни”) Кримінального кодексу України.