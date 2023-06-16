За сутки пострадавших от обстрелов в Харьковской области нет — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Липцев и Купянска. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших.
«Вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов: Ветеринарное, Старица, Огурцово, Гатище, Бочковое, Бударки, Новомлынск, Масютовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка и других, — написал Синегубов в telegram. — В с. Липцы Харьковского района в результате минометных обстрелов повреждены окна жилого дома и две хозяйственные постройки. В результате обстрела г. Купянск повреждены два жилых дома, железнодорожная остановка и хозяйственное здание, произошел пожар. За сутки пострадавших среди гражданского населения Харьковщины не зафиксировано».
Читайте также: Ночные взрывы в Харькове: полиция сообщила, где сбили «Шахеды»
Напомним, ночь в Украине прошла без масштабных ракетных атак. ПВО сбила два вражеских «Шахеда».
Новости по теме:
Вы читали новость: «За сутки пострадавших от обстрелов в Харьковской области нет — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 08:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Липцев и Купянска. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших".