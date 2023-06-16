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За сутки пострадавших от обстрелов в Харьковской области нет — Синегубов

Происшествия 08:59   16.06.2023
Оксана Горун
За сутки пострадавших от обстрелов в Харьковской области нет — Синегубов Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Липцев и Купянска. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших.

«Вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов: Ветеринарное, Старица, Огурцово, Гатище, Бочковое, Бударки, Новомлынск, Масютовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка и других, — написал Синегубов в telegram. — В с. Липцы Харьковского района в результате минометных обстрелов повреждены окна жилого дома и две хозяйственные постройки. В результате обстрела г. Купянск повреждены два жилых дома, железнодорожная остановка и хозяйственное здание, произошел пожар. За сутки пострадавших среди гражданского населения Харьковщины не зафиксировано».

  • Читайте также: Ночные взрывы в Харькове: полиция сообщила, где сбили «Шахеды»

    • Напомним, ночь в Украине прошла без масштабных ракетных атак. ПВО сбила два вражеских «Шахеда».

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 08:59;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Липцев и Купянска. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших".