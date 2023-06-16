За сутки пострадавших от обстрелов в Харьковской области нет — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Липцев и Купянска. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших.

«Вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов: Ветеринарное, Старица, Огурцово, Гатище, Бочковое, Бударки, Новомлынск, Масютовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка и других, — написал Синегубов в telegram. — В с. Липцы Харьковского района в результате минометных обстрелов повреждены окна жилого дома и две хозяйственные постройки. В результате обстрела г. Купянск повреждены два жилых дома, железнодорожная остановка и хозяйственное здание, произошел пожар. За сутки пострадавших среди гражданского населения Харьковщины не зафиксировано».

Напомним, ночь в Украине прошла без масштабных ракетных атак. ПВО сбила два вражеских «Шахеда».