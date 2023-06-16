Армия РФ обстреляла 13 населенных пунктов на Харьковщине и нанесла авиаудары

Генштаб ВСУ сообщил о вражеских обстрелах за минувшие сутки, а также ситуации на фронте.

«Противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Алисовка, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Бочковое и Бударки в Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районах Веселого и Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлынск, Масютовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка на Харьковщине», — перечислили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

По информации ГШ, ночью РФ нанесла авиаудар по Украине двумя «Шахедами» — оба сбила ПВО. В целом за сутки враг нанес пять ракетных и более 60 авиационных ударов, а также совершил более 80 обстрелов из РСЗО.

Основные наступательные усилия врага сосредоточены на Донбассе. Там за сутки произошло более 30 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками были уничтожены 20 иранских ударных БпЛА типа Shahed-131/136, БпЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10″ и еще три разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два пункта управления, зенитно-ракетный комплекс С-300, четыре района сосредоточения личного состава и военной техники противника, три склада боеприпасов и семь артиллерийских подразделений на огневых позициях», — отметили в Генштабе ВСУ.