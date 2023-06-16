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Армия РФ обстреляла 13 населенных пунктов на Харьковщине и нанесла авиаудары

Происшествия 07:19   16.06.2023
Оксана Горун
Армия РФ обстреляла 13 населенных пунктов на Харьковщине и нанесла авиаудары

Генштаб ВСУ сообщил о вражеских обстрелах за минувшие сутки, а также ситуации на фронте.

«Противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Алисовка, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Бочковое и Бударки в Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районах Веселого и Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлынск, Масютовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка на Харьковщине», — перечислили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

По информации ГШ, ночью РФ нанесла авиаудар по Украине двумя «Шахедами» — оба сбила ПВО. В целом за сутки враг нанес пять ракетных и более 60 авиационных ударов, а также совершил более 80 обстрелов из РСЗО.

Основные наступательные усилия врага сосредоточены на Донбассе. Там за сутки произошло более 30 боевых столкновений.

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«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками были уничтожены 20 иранских ударных БпЛА типа Shahed-131/136, БпЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10″ и еще три разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два пункта управления, зенитно-ракетный комплекс С-300, четыре района сосредоточения личного состава и военной техники противника, три склада боеприпасов и семь артиллерийских подразделений на огневых позициях», — отметили в Генштабе ВСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 07:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о вражеских обстрелах за минувшие сутки, а также ситуации на фронте".