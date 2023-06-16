Армія РФ обстріляла 13 населених пунктів на Харківщині та завдала авіаударів

Генштаб ЗСУ повідомив про ворожі обстріли за минулу добу, а також ситуацію на фронті.

“Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ветеринарне, Алісівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Бочкове та Бударки на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Веселого та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка на Харківщині“, – перерахували в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За інформацією ГШ, вночі РФ завдала авіаудару по Україні двома “Шахедами” – обидва збила ППО. Загалом за добу ворог завдав п’ять ракетних та понад 60 авіаційних ударів, а також здійснив понад 80 обстрілів із РСЗВ.

Основні наступальні зусилля ворога зосереджені на Донбасі. Там за добу сталося понад 30 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 20 іранських ударних БпЛА типу “Shahed-131/136”, БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10” та ще три розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, чотири райони зосередження особового складу та військової техніки противника, три склади боєприпасів та сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях“, – зазначили в Генштабі ЗСУ.