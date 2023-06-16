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Армія РФ обстріляла 13 населених пунктів на Харківщині та завдала авіаударів

Події 07:19   16.06.2023
Оксана Горун
Армія РФ обстріляла 13 населених пунктів на Харківщині та завдала авіаударів

Генштаб ЗСУ повідомив про ворожі обстріли за минулу добу, а також ситуацію на фронті.

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ветеринарне, Алісівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Бочкове та Бударки на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Веселого та Берестового Харківської області.  Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка на Харківщині“, – перерахували в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За інформацією ГШ, вночі РФ завдала авіаудару по Україні двома “Шахедами” – обидва збила ППО. Загалом за добу ворог завдав п’ять ракетних та понад 60 авіаційних ударів, а також здійснив понад 80 обстрілів із РСЗВ.

Основні наступальні зусилля ворога зосереджені на Донбасі. Там за добу сталося понад 30 бойових зіткнень.

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Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 20 іранських ударних БпЛА типу “Shahed-131/136”,  БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10” та ще три розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, чотири райони зосередження особового складу та військової техніки противника, три склади боєприпасів та сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях“, – зазначили в Генштабі ЗСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 07:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про ворожі обстріли за минулу добу, а також ситуацію на фронті".