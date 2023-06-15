Live
  • Четвер 15.06.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.51
    • 🟢

Комунальники показали, як відновлювали Римарську після “прильоту” (відео)

Суспільство 18:58   15.06.2023
Олена Нагорна
Комунальники показали, як відновлювали Римарську після “прильоту” (відео)

Працівники КП “Шляхрембуд” завершили відновлювальні роботи на вулиці Римарській у Харкові, яка була пошкоджена внаслідок ворожого ракетного удару в ніч проти 6 червня.

Ударом росіян було пошкоджено електромережі, водогін та зливову каналізацію, а також будинки навколо, пише пресслужба Харківської міськради.

“Комунальники заасфальтували близько 200 метрів пішохідної зони та понад 400 метрів дорожнього покриття. Зараз на вулиці відновлено рух транспортних засобів”, – повідомляє пресслужба.

Фото, відео: Харківська міськрада

Раніше про відкриття проїзду на Римарській повідомило Управління патрульної поліції в Харківській області.

Читайте також: Сьогодні відкриють проїзд на місці останнього «прильоту» у Харкові — Терехов

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Комунальники показали, як відновлювали Римарську після “прильоту” (відео)
Комунальники показали, як відновлювали Римарську після “прильоту” (відео)
15.06.2023
Скажена лисиця напала на людину на Харківщині вперше за два роки (відео)
Скажена лисиця напала на людину на Харківщині вперше за два роки (відео)
15.06.2023
Уже в Кабміні: які громади Харківщини включать до зони активних бойових дій
Уже в Кабміні: які громади Харківщини включать до зони активних бойових дій
15.06.2023
Авіація армії РФ вдарила по двох населених пунктах Харківщини – Генштаб
Авіація армії РФ вдарила по двох населених пунктах Харківщини – Генштаб
15.06.2023
Зростання кількості інфекційних захворювань фіксують на Харківщині
Зростання кількості інфекційних захворювань фіксують на Харківщині
15.06.2023
Ремонтують трубу із аміаком. Світан пояснив затишшя на Харківщині (відео)
Ремонтують трубу із аміаком. Світан пояснив затишшя на Харківщині (відео)
15.06.2023

Новини за темою:

18:46
Авіація армії РФ вдарила по двох населених пунктах Харківщини – Генштаб
17:53
Уже в Кабміні: які громади Харківщини включать до зони активних бойових дій
16:48
Відкрили для руху транспорту вулиці Римарську і Петра Григоренка у Харкові
15:38
Понад 50 тис квартир зруйнували росіяни у Харкові – мерія
15:28
Волонтер із Китаю розмальовує у Харкові зруйновані будинки Північної Салтівки

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Комунальники показали, як відновлювали Римарську після “прильоту” (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 18:58;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники КП “Шляхрембуд” завершили відновлювальні роботи на вулиці Римарській у Харкові, яка була пошкоджена внаслідок ворожого ракетного удару в ніч проти 6 червня.".