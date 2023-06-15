Комунальники показали, як відновлювали Римарську після “прильоту” (відео)
Працівники КП “Шляхрембуд” завершили відновлювальні роботи на вулиці Римарській у Харкові, яка була пошкоджена внаслідок ворожого ракетного удару в ніч проти 6 червня.
Ударом росіян було пошкоджено електромережі, водогін та зливову каналізацію, а також будинки навколо, пише пресслужба Харківської міськради.
“Комунальники заасфальтували близько 200 метрів пішохідної зони та понад 400 метрів дорожнього покриття. Зараз на вулиці відновлено рух транспортних засобів”, – повідомляє пресслужба.
Фото, відео: Харківська міськрада
Раніше про відкриття проїзду на Римарській повідомило Управління патрульної поліції в Харківській області.
Читайте також: Сьогодні відкриють проїзд на місці останнього «прильоту» у Харкові — Терехов
Новини за темою:
Ви читали новину: «Комунальники показали, як відновлювали Римарську після “прильоту” (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 18:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники КП “Шляхрембуд” завершили відновлювальні роботи на вулиці Римарській у Харкові, яка була пошкоджена внаслідок ворожого ракетного удару в ніч проти 6 червня.".