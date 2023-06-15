Комунальники показали, як відновлювали Римарську після “прильоту” (відео)

Працівники КП “Шляхрембуд” завершили відновлювальні роботи на вулиці Римарській у Харкові, яка була пошкоджена внаслідок ворожого ракетного удару в ніч проти 6 червня.

Ударом росіян було пошкоджено електромережі, водогін та зливову каналізацію, а також будинки навколо, пише пресслужба Харківської міськради.

“Комунальники заасфальтували близько 200 метрів пішохідної зони та понад 400 метрів дорожнього покриття. Зараз на вулиці відновлено рух транспортних засобів”, – повідомляє пресслужба.

Фото, відео: Харківська міськрада

Раніше про відкриття проїзду на Римарській повідомило Управління патрульної поліції в Харківській області.