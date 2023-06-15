Відкрили для руху транспорту вулиці Римарську і Петра Григоренка у Харкові
У Харкові зняли обмеження руху транспортних засобів по вулицях Римарській і Петра Григоренка, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.
«У зв’язку з завершенням невідкладних ремонтних робіт відновлено безперешкодний рух транспортних засобів по вулиці Римарській та вулиці Петра Григоренка», – йдеться в офіційному повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 16:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зняли обмеження руху транспортних засобів по вулицях Римарській і Петра Григоренка, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.".