Відкрили для руху транспорту вулиці Римарську і Петра Григоренка у Харкові

У Харкові зняли обмеження руху транспортних засобів по вулицях Римарській і Петра Григоренка, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.

«У зв’язку з завершенням невідкладних ремонтних робіт відновлено безперешкодний рух транспортних засобів по вулиці Римарській та вулиці Петра Григоренка», – йдеться в офіційному повідомленні.