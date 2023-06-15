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Відкрили для руху транспорту вулиці Римарську і Петра Григоренка у Харкові

Суспільство 16:48   15.06.2023
Оксана Якушко
Відкрили для руху транспорту вулиці Римарську і Петра Григоренка у Харкові

У Харкові зняли обмеження руху транспортних засобів по вулицях Римарській і Петра Григоренка, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.

«У зв’язку з завершенням невідкладних ремонтних робіт відновлено безперешкодний рух транспортних засобів по вулиці Римарській та вулиці Петра Григоренка», – йдеться в офіційному повідомленні.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 16:48;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зняли обмеження руху транспортних засобів по вулицях Римарській і Петра Григоренка, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.".