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Сьогодні відкриють проїзд на місці останнього “прильоту” в Харкові – Терехов

Суспільство 10:12   15.06.2023
Оксана Горун
Сьогодні відкриють проїзд на місці останнього “прильоту” в Харкові – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що комунальники закінчують асфальтувати розбиту російською ракетою дорогу на Римарській.

Був жахливий приліт, дуже важкі руйнування – це водогін, який там проходить, зливова каналізація, електромережі зруйновані. Нам вдалося все це відновити. Зараз відновлено водопостачання в усі дома харків’ян, офісні приміщення. Сьогодні завершується асфальтування проїжджої частини, й дорога буде сьогодні відкрита для проїзду автівок“, – повідомив Терехов.

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Терехов також зазначив, що й нинішньої, і минулої ночі в Харкові було неспокійно. Було чути вибухи.

“Відпрацювала наша ППО, й було вдало збито декілька “Шахедів”, які намагалися атакувати Харків. Хочу сказати, що це не перший такий випадок. Минулої ночі також були спроби атакувати місто Харків. Зараз наша ППО працює”, – наголосив мер.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про те, що на підльоті до Харкова – у Харківському районі – вночі збили два “Шахеди”.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що комунальники закінчують асфальтувати розбиту російською ракетою дорогу на Римарській".