Ракетний удар по Римарській: у Харкові завершили ремонт водоводу

КП “Харківводоканал” повідомило, що оперативно завершило ремонт пошкоджених ракетним ударом комунікацій на вул. Римарській у Харкові.

“Ремонтники комплексу “Харківводовідведення“ оперативно переклали 29 метрів каналізаційних мереж та капітально реконструювали зруйнований оглядовий колодязь. Після проведення ремонтних заходів система стоків на даному відрізку колектора функціонує безперебійно. Бригади комплексу “Харківводопостачання“ швидкими темпами завершили ремонтні роботи на пошкодженій ділянці водоводу діаметром 400 мм. Перекладено 32 метри мереж із встановленням запірної арматури“, – повідомила пресслужба “Харківводоканалу”.

Водопостачання в центрі Харкова відновили о 22:30. Відновлювальні та профілактичні роботи на водоводі ще продовжують.