Нічний ракетний удар по Харкову: у центрі міста відключили воду – Терехов
Внаслідок «прильоту» на вулиці Римарській пошкоджений водогін. Через це немає води у 30 будинках.
Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Зараз я перебуваю на вулиці Римарській, де ведуться роботи по локалізації наслідків, які були вночі. Працюють наші комунальні служби. Основне завдання зараз – подати воду у будинки харків’ян. А це 30 будинків, які зараз перебувають без води. Тут пошкоджено наші комунікації, водогін, а також мережі електропостачання», – зазначив Терехов.
Мер прогнозує, що відновити водопостачання у будинках харків’ян вдасться до завтрашнього ранку, або у кращому випадку, сьогодні вночі.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 14:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок «прильоту» на вулиці Римарській пошкоджений водогін. Через це немає води у 30 будинках.".