Нічний ракетний удар по Харкову: у центрі міста відключили воду – Терехов

Внаслідок «прильоту» на вулиці Римарській пошкоджений водогін. Через це немає води у 30 будинках.

Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Зараз я перебуваю на вулиці Римарській, де ведуться роботи по локалізації наслідків, які були вночі. Працюють наші комунальні служби. Основне завдання зараз – подати воду у будинки харків’ян. А це 30 будинків, які зараз перебувають без води. Тут пошкоджено наші комунікації, водогін, а також мережі електропостачання», – зазначив Терехов.

Мер прогнозує, що відновити водопостачання у будинках харків’ян вдасться до завтрашнього ранку, або у кращому випадку, сьогодні вночі.