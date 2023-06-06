Ночной ракетный удар по Харькову: в центре города отключили воду – Терехов

В результате «прилета» на улице Рымарской поврежден водопровод. Поэтому воды нет в 30 домах.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Сейчас я нахожусь на улице Рымарской, где ведутся работы по локализации последствий, которые были ночью. Работают наши коммунальные службы. Основная задача сейчас – подать воду в дома харьковчан. А это 30 домов, которые сейчас находятся без воды. Здесь повреждены наши коммуникации, водопровод, а также сети электроснабжения», – отметил Терехов.

Мэр прогнозирует, что возобновить водоснабжение в домах харьковчан смогут к завтрашнему утру, или в лучшем случае, сегодня ночью.