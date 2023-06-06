Ночной ракетный удар по Харькову: в центре города отключили воду – Терехов
В результате «прилета» на улице Рымарской поврежден водопровод. Поэтому воды нет в 30 домах.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Сейчас я нахожусь на улице Рымарской, где ведутся работы по локализации последствий, которые были ночью. Работают наши коммунальные службы. Основная задача сейчас – подать воду в дома харьковчан. А это 30 домов, которые сейчас находятся без воды. Здесь повреждены наши коммуникации, водопровод, а также сети электроснабжения», – отметил Терехов.
Мэр прогнозирует, что возобновить водоснабжение в домах харьковчан смогут к завтрашнему утру, или в лучшем случае, сегодня ночью.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 14:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате «прилета» на улице Рымарской поврежден водопровод. Поэтому воды нет в 30 домах.".