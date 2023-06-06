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Ночной ракетный удар по Харькову: в центре города отключили воду – Терехов

Происшествия 14:53   06.06.2023
Виктория Яковенко
Ночной ракетный удар по Харькову: в центре города отключили воду – Терехов

В результате «прилета» на улице Рымарской поврежден водопровод. Поэтому  воды нет в 30 домах.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Сейчас я нахожусь на улице Рымарской, где ведутся работы по локализации последствий, которые были ночью. Работают наши коммунальные службы. Основная задача сейчас – подать воду в дома харьковчан. А это 30 домов, которые сейчас находятся без воды. Здесь повреждены наши коммуникации, водопровод, а также сети электроснабжения», – отметил Терехов.

Мэр прогнозирует, что возобновить водоснабжение в домах харьковчан смогут к завтрашнему утру, или в лучшем случае, сегодня ночью.

Читайте также: Терехов: в Харькове ракеты ударили по Рымарской и автопарковке у аэропорта

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 14:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате «прилета» на улице Рымарской поврежден водопровод. Поэтому  воды нет в 30 домах.".