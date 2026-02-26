Live

Дорогу будут ремонтировать в центре Харькова — 27 февраля изменится движение

Елена Нагорная
С 7:00 до 13:00 27 февраля на улице Рымарской в Харькове будут проводить текущий ремонт дорожного покрытия.

В связи с этим будет запрещено движение по части Рымарской, на участке от переулка Некрасова до Бурсацкого спуска, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства городского совета.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улице Сумской, переулку Некрасова, переулку Классическому и др.

Как ранее заявлял замдиректора департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета Дмитрий Липовой, эта зима стала самой сложной для дорожной инфраструктуры Харькова за последние десять лет из-за значительных перепадов температур и большого количества осадков. По его словам, окончательные объемы восстановительных работ в 2026 году определят после весенних обследований. В первую очередь будут латать ямы и выполнять текущие ремонты. Капитальные ремонты нуждаются в значительном финансировании, которого сейчас нет, констатировал Липовой.

