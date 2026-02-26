Дорогу будут ремонтировать в центре Харькова — 27 февраля изменится движение
С 7:00 до 13:00 27 февраля на улице Рымарской в Харькове будут проводить текущий ремонт дорожного покрытия.
В связи с этим будет запрещено движение по части Рымарской, на участке от переулка Некрасова до Бурсацкого спуска, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства городского совета.
Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улице Сумской, переулку Некрасова, переулку Классическому и др.
Как ранее заявлял замдиректора департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета Дмитрий Липовой, эта зима стала самой сложной для дорожной инфраструктуры Харькова за последние десять лет из-за значительных перепадов температур и большого количества осадков. По его словам, окончательные объемы восстановительных работ в 2026 году определят после весенних обследований. В первую очередь будут латать ямы и выполнять текущие ремонты. Капитальные ремонты нуждаются в значительном финансировании, которого сейчас нет, констатировал Липовой.
Читайте также: Ракета взорвалась в Центральном парке в Харькове: появились фото
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: новости Харькова, ремонт, ремонт дорог, рымарская, транспорт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Дорогу будут ремонтировать в центре Харькова — 27 февраля изменится движение», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 февраля 2026 в 20:06;