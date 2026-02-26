Дорогу ремонтуватимуть у центрі Харкова 27 лютого – як зміниться рух
З 7:00 до 13:00 27 лютого на вулиці Римарській у Харкові проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття.
У зв’язку з цим буде заборонений рух частиною Римарської, на ділянці від провулка Некрасова до Бурсацького узвозу, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства міської ради.
Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицею Сумською, провулком Некрасова, провулком Класичним та ін.
Як раніше заявляв заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства міськради Дмитро Липовий, ця зима стала найскладнішою для дорожньої інфраструктури Харкова за останні десять років через значні перепади температур та велику кількість опадів. За його словами, остаточні обсяги відновлювальних робіт у 2026 році визначать після весняних обстежень. Насамперед будуть латати ями та виконувати поточні ремонти. Капітальні ремонти потребують значного фінансування, якого наразі немає, констатував Липовий.
